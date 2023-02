E’ morto Richard Belzer, attore americano, noto per essere stato per più di vent’anni uno dei protagonisti della classica serie tv poliziesca Law& Order interpretando il detective John Munch. Aveva 78 anni. A darne notizia il auo agente, citato dalla Cnn.

Belzer, che viveva in Francia, aveva “molti problemi di salute” secondo quanto ha dichiarato all’Hollywood Reporter lo scrittore Bill Scheft, suo grande amico. Nato come attore comico, Belzer, comparve per la prima volta nella serie “Homicide: Life on the Street” dal 1993 al 1999 sulla Nbc. Ma il personaggio divenne un’icona della tv con Special Victims Unit, dove Belzer recitò per ben 326 episodi dal 1999 al 2016 (anche se il suo personaggio era andato in pensione nel 2013).