E’ morto Tito Stagno, lo storico giornalista Rai che raccontò ai telespettatori lo sbarco sulla Luna, il 20 luglio del 1969. Aveva 92 anni. “Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”. Questa la frase che pronunciò Stagno raccontando l’allunaggio, mentre, dalle cuffie in cui sentiva il dialogo tra gli astronauti e la centrale di Houston, ascoltò i tecnici Nasa dire ‘Reached Land’. Oltre 25 ore di trasmissione, dallo studio 3 di via Teulada, in collegamento con Houston dove c’era Ruggero Orlando. Nato a Cagliari il 4 gennaio 1930, Stagno si era appassionato alla vicenda dello Sputnik, lanciato nel 1957. E’ stato anche inviato speciale al seguito delle grandi personalità del Novecento e responsabile della Domenica Sportiva, dal 1976 al 1995. Si è raccontato nell’autobiografia “Mister Moonlight – Confessioni di un telecronista lunatico”, scritta con Sergio Benoni, edita da Minimum Fax.