E’ morto all’wtà di 90 anni, Tutu, premio Nobel per la Pace nel 1984, arcivescovo simbolo lotta apartheid in Sudafrica. E’ stato il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo. A dare la notizia è stato il presidente, Cyril Ramaphosa: “La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo del lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato”. Tutu è’ stato anche presidente della commissione Truth and Reconciliation Commission che aveva il compito di indagare sulla violazione dei diritti umani. Tra i suoi scritti si ricorda Crying in the wilderness (1982) e Hope and suffering (1983), No future without forgiveness (1999) e God has a dream: a vision of hope for our time (2004).