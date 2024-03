di WANDA CHRUBINI

VITERBO- Lo spoglio delle schede di questa mattina ha delineato il nuovo Consiglio Provinciale di Viterbo, che si configura come uno scenario politico variegato e senza una netta maggioranza definita. Dodici sono gli eletti a Palazzo Gentili, con un equilibrio tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, entrambi con quattro consiglieri, mentre Forza Italia e il Patto Civico di Chiara Frontini si aggiudicano due consiglieri ciascuno. Da segnalare l’esclusione della Lega da questa composizione.

Tra i dodici eletti, spiccano figure come Lina Delle Monache, Maurizio Palozzi, Giulia De Santis e Pietro Nocchi per il Partito Democratico; Luca Profili, Maurizio Zacchini, Giulio Zelli e Nello Campana per Fratelli d’Italia; Francesco Ciarlanti ed Ermanno Nicolai per Forza Italia; infine, Umberto Di Fusco e Maria Rita De Alexandris per il Patto Civico di Chiara Frontini.

L’elezione di questi rappresentanti riflette anche il successo del Movimento Civico Francesco Rocca Presidente, che si posiziona come terza forza della coalizione di centrodestra. Con il sostegno di 54 consiglieri comunali della Tuscia, la lista civica raggiunge un considerevole numero di voti ponderati, attestandosi come una scelta libera e trasparente da parte degli amministratori locali. Si sottolinea l’impegno del Movimento Civico nell’incarnare valori di trasparenza e democrazia, come testimoniato dall’azione politica del presidente Francesco Rocca.

Nel panorama politico provinciale, la coalizione di centrodestra emerge come maggioranza politica, indicando una possibile direzione anche per l’amministrazione di Palazzo Gentili. Si esprime gratitudine verso tutti gli amministratori e i consiglieri comunali che hanno sostenuto il progetto del Movimento Civico, nonché verso i candidati che hanno partecipato alle elezioni, evidenziando il confronto e il dialogo come strumenti per avvicinare i cittadini alla politica.

Analogamente, il Patto Civico per la Tuscia celebra il suo risultato alle elezioni provinciali, consolidandosi come una forza politica in crescita e determinante per il futuro del territorio. La lista civica ottiene due eletti nel Consiglio Provinciale, dimostrando di conquistare la fiducia non solo dei consiglieri del capoluogo, ma anche di quelli dei comuni provinciali. Si ribadisce l’impegno del Patto Civico nel portare avanti il proprio progetto civico su tutto il territorio provinciale, in coerenza con il programma elettorale presentato.

Infine, le congratulazioni vanno ai neo-eletti consiglieri provinciali di Forza Italia, Francesco Ciarlanti ed Ermanno Nicolai, e al presidente della Provincia Alessandro Romoli per il proseguimento del suo mandato. Si sottolinea l’importanza del lavoro svolto nella costruzione delle liste e si esprime gratitudine a tutti i candidati per il loro impegno. Questi risultati dimostrano la capacità aggregativa dei partiti e delle liste civiche, evidenziando la volontà di lavorare per il bene comune e il buon governo del territorio provinciale.