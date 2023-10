Azzerare il numero di decessi sulle strade entro il 2050. E’ l’ambiziosa finalità del programma “The Road to Zero” varato dall’UE nel 2021, dopo decenni di risultati positivi sul fronte della riduzione della mortalità stradale. L’analisi dei dati dimostra però che il calo sta rallentando¹, complice l’incidenza di situazioni critiche come gli incidenti su bagnato: in città, il 19% delle vittime si registra in condizioni di strada bagnata¹ (fonte: dati preliminari della Commissione Europea sui morti sulle strade per il 2022). Per invertire la tendenza, servono tecnologie e innovazioni per cambiare gli attuali paradigmi della sicurezza dell’auto.

Ed è esattamente quello che ER sta facendo da anni, sviluppando le proprie tecnologie che da oggi saranno industrializzate insieme ad un partner d’eccezione.

E’ con orgoglio che annunciamo la partnership con Marelli, fornitore automotive a livello globale che ci affianca nella fase di industrializzazione delle nostre tecnologie: l’AIS (Aquaplaning Intelligent Solution), il primo sistema per il ripristino dell’aderenza dei veicoli su strade bagnate, incluse le condizioni di aquaplaning; e il DAI (Digital Aquaplaning Information), piattaforma di sensori virtuali per la detection dei fondi stradali e la taratura degli ADAS.

L’accordo con Marelli consolida il percorso di crescita di Easyrain e rappresenta un’importante milestone nel piano industriale 2023-2030, che – oltre alla ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti attualmente allo studio – è finalizzato al lancio sul mercato di AIS e DAI,

rispettivamente nel tardo 2025 e a metà 2027.

Questa partnership è un ulteriore motivo di soddisfazione perché eleva Easyrain a startup automotive fra le più promettenti nel mercato globale. Lo dimostrano il premio Most Innovative Road Safety Technology Developer 2023, assegnato dalla prestigiosa testata Success

Knocks, e il crescente interesse delle case automobilistiche, suggellato da un nuovo accordo con un terzo carmaker per la realizzazione di un Proof of Concept finalizzato alla produzione.