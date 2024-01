Terzo appuntamento provinciale per l’ottavo Ecoforum del Lazio, dopo l’incontro regionale romano del 20 dicembre e quello del 24 gennaio a Frosinone: oggi a Viterbo sono stati premiati tutti gli 86 comuni ricicloni delle provincie di Rieti e Viterbo, 38 in provincia di Rieti e 46 di Viterbo, quelli cioè con una raccolta differenziata superiore al 65%, la provincia di Viterbo risulta poi essere la più virtuosa del Lazio con il 64,4% di raccolta differenziata media complessiva.

L’incontro è stato promosso da Legambiente Lazio con il contributo di CONAI; i sindaci e le amministrazioni alle quali è andato il premio, erano presenti presso lo SPAZIO ATTIVO di Lazio Innova che ha messo a disposizione la propria struttura per l’evento.

“Con questo secondo appuntamento provinciale, continuiamo a stare sui territori per premiare le realtà virtuose nelle provincie di Rieti e Viterbo, dichiara– amministrazioni, cittadinanze e operatori del servizio che mettono in pratica le buone pratiche della raccolta, raggiungendo ottimi risultati.Queste province stanno continuando il percorso virtuoso di crescita e miglioramento nella raccolta differenziata, servono ora gli impianti necessari alla trasformazione dei rifiuti in materia prima seconda a partire dai biodigestori per generare compost e biometano dagli scarti organici che rappresentano quasi la metà dei materiali differenziati”.All’appuntamento hanno partecipato tra gli altri, VIOLA CENTI responsabile giovani di Legambiente Lazio, MARIA DOMENICA BOIANO direttrice regionale di Legambiente, LAURA BRUZZECHESSE assessora all’Ambiente di Oriolo Romano, comune riciclone da più anni in tutto il territorio del Lazio, il consigliere delegato della provincia di Rieti GIOVANNI MONTINI, l’assessore allo sviluppo economico di Viterbo SILVIO FRANCO e gli amministratori dei comuni premiati.