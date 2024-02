di GIOVANNI TAGLIAPIETRA

Il Mose salva Venezia ma non il Carnevale. Triste, confuso, moscio. Piove a intermittenza, certo, il cielo è grigio e non aiuta certo a stare sereni. C’e’ molta meno gente rispetto alle edizioni precedenti, ma soprattutto non c’è allegria. Ed è un vero peccato. Le feste che un tempo erano dei nobili ora sono patrimonio esclusivo di vip e di ricchi in generale. Chi si può permettere di impegnare più di cinquemila euro a persona ( e comprendiamo anche nel costo un dignitoso abito carnascialesco ) per una notte di bagordi? Venezia è parzialmente invasa da turisti del mordi e fuggi, ma ci sono anche tanti stranieri, a significare una piccola ma significativa inversione di marcia. Ci sono i “viaggiatori”, da non confondere con i turisti. Bene cosi. Non è gente che si infila nelle feste e che butta via i soldi.

Ma torniamo al carnevale. Povero di idee. Potrebbe essere una poderosa esplosione di luce, di’ buonumore, una liberazione dall’oppressione di un quotidiano sempre più difficile. Ma non lo è. E questo è il problema. Le truppe cammellate che affluiscono da mattina a sera nel centro storico sono le stesse che invadono Venezia d’estate. Il carnevale è la scusa per una gita, non per un tuffo nella storia. Eppure una volta individuato il tema – Marco Polo- c’erano tutti gli elementi per trasformare il carnevale in in un maxi evento che coinvolgesse tutti, dal popolo veneziano (spettatore impotente) alla politica, locale e nazionale, al mondo dell’economia (avete presente la via della seta, i problemi dell’Occidente con la Cina, tutto parte da Marco Polo. Si sarebbero potute spostare su Venezia iniziative in qualche modo attinenti all’argomento e convogliare l’attenzione generale dei media mondiali. Chissà , un convegno su Occidente/Oriente, un evento serio incentrato sulla figura di Marco Polo, un festival scientifico dedicato alla sostenibilità, argomento principe di questi anni, e che vede Venezia sicura protagonista? Niente di tutto questo. Il Carnevale di Venezia edizione 2024 assomiglia molto alla peggiore edizione del festival di Sanremo. E Venezia non se lo merita.

