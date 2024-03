Di Cornelius

Verrebbe voglia di rassegnarsi, di lasciar perdere. E qualcuno lo fa, si arrende, smette di indignarsi e di soffrire. Ma la consapevolezza che i problemi non si risolvono da soli, non scompaiono se nascosti assieme alla tradizionale polvere sotto il tappeto, spinge a reagire, a denunciare. Qualcuno prima o poi leggerà, si spera, qualcuno provvederà. E’ un pianto aggirarsi con fare disinvolto lungo i corridoi del Campidoglio e vedere gente tutt’altro che affacendata pensare a fatti che nulla hanno a che fare con le emergenze quotidiane della città. Discorsi irriferibili per carità di patria. Ma questa è l’aria che si respira nella stanza dei bottoni. D’altra parte la situazione è obiettivamente complicata, troppe cose da fare in una città ritenuta ingoverbabile, non c’è voglia di sbattersi per una qualsiasi soluzione di un qualsiasi problema nella consapevolezza che non servirebbe a nulla, che tanto risolvere un problema ne aprirebbe un altro. Dunque? Meglio occuparsi dei fatti propri, o di quelle cose che impegnano poco, non cambiano nulla, ma tengono occupata la mente dei dirigenti e dei funzionari.

Scrive il CorSera che ogni giorno a Roma viene fatto quasi un milione di consegna da centinaia e centinaia di furgoni di tutte le dimensioni che si bloccano in seconda fila dovunque per fare le consegne in assoluto spregio delle regole. Interessa a qualcuno? Macchè. Eppure i problemi che questa situazione provoca sono enormi, rispetto al vantaggio di ricevere un pacco tempestivamente a casa o in ufficio o in negozio. Cambiamo argomento? Ne parliamo in questo fascicolo qualche pagina più in là. C’è una voragine in area Gianicolense da tempo immemorabile. Crea disagi inimmaginabili a residenti, al traffico, alla qualità della vita. Non succede niente, ci potrebbero volere anni, nessuno si rimbocca le maniche, tocca arraggiarsi, adattarsi. E basta. Devono arrivare i soldi, qualcuno non ha fretta. Ironia della sorte, su suggerimento di cittadino esasperato abbiamo bussato per avere chiarimenti, da semplici utenti. La burocrazia municipale ci ha trattato come estranei rompiscatole, con olimpica fredda cortesia. Per dirci alla fine che erano al corrente di tutto, e che la risposta formale è: non sappiamo che risposta dare. Complimenti. Viviamo in uno stato di precarietà permanente.