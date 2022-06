E’ l’election day. Nella Tuscia, oltre a Viterbo ci sono altri sette comuni in cui si voterà per il rinnovo dell’amministrazione comunale insieme ai 5 referendum sulla giustizia. Si voterà oggi, dalle 7 alle 23 in tutta Italia. Nella Tuscia sono 242.160 gli elettori, 124.251 donne e 117.909 uomini chiamati al voto nelle 295 sezioni del Viterbese per i quesiti referendari, mentre quelli interessati anche dal voto per le elezioni comunali, sono 77.487. Andando nello specifico, a Viterbo sono 53.052 votanti in 66 sezioni, a Montalto di Castro 7207 elettori e 7 le sezioni, a Ronciglione 6982 votanti e 7 sezioni, a Capranica 5150 elettori per 5 sezioni, a Castel Sant’Elia sono 2064 votanti per due sezioni, a Capodimonte 1504 votanti per 2 sezioni, a Barbarano Romano 867 votanti per una sezione ed, infine, a Latera 661 votanti ed una sezione. Oggi, dopo le 23, inizierà lo scrutinio per i referendum, lunedì dalle 14 per le comunali. Ricordiamo che nei comuni con oltre 5 mila abitanti si può votare dando le preferenze fino a due consiglieri, ma di sesso diverso, altrimenti la seconda scelta sarà annullata e questi nomi devono essere quelli della lista votata. Nei comuni superiori ai 15 mila abitanti, come Viterbo, il vincitore dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti, quindi il 50% più 1, altrimenti si andrà al ballottaggio tra i due più votati che si terrà il 26 giugno. Per gli altri comuni, invece, vince il candidato sindaco con il maggior numero dei voti e solo in caso di parità allora si procederà al ballottaggio.