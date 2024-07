Fratelli d’Italia è determinato a chiudere la questione dell’elezione dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Rai prima della pausa estiva, nonostante il desiderio di altri membri della maggioranza di rinviare tutto a settembre. L’ipotesi più accreditata è che Camera e Senato votino i 4 componenti del Cda già mercoledì sera.Il partito di Giorgia Meloni, esasperato dall’impasse con la Lega sulla nomina del presidente e del direttore generale, vorrebbe che anche la Commissione di Vigilanza, che deve confermare il presidente scelto dal Cda con una maggioranza dei due terzi, votasse prima dell’estate. In caso di disaccordo con la Lega, Fratelli d’Italia potrebbe cercare il sostegno delle opposizioni.

Le Conferenze dei Capigruppo di Camera e Senato potrebbero essere convocate mercoledì per decidere il voto, che potrebbe avvenire entro giovedì mattina. La questione centrale resta la nomina del nuovo Presidente Rai, dopo le dimissioni di Marinella Soldi, ora alla BBC. Fratelli d’Italia propone Simona Agnes come presidente e Giampaolo Rossi come amministratore delegato, mentre alla Lega spetterebbe un consigliere.

La Lega, tuttavia, insiste per la nomina del direttore generale, con Marco Cunsolo e Maurizio Fattaccio come candidati principali. Se Agnes non fosse confermata, la maggioranza potrebbe proporre un nome super partes gradito al PD per ottenere consenso.

La situazione resta incerta, ma la pressione per risolvere la questione prima della pausa estiva è aumentata anche a causa delle recenti tensioni con l’Europa. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen per assicurare che non vi è alcun rischio per la libertà di stampa in Italia.

Barbara Floridia (M5S), presidente della Commissione di Vigilanza, ha richiesto una nuova legge per la Rai che sostituisca quella del 2015, rispondendo ai principi imposti dall’Unione Europea. Intanto, Matteo Renzi di Italia Viva ha difeso la legge, ricordando che è stata utilizzata da tre governi successivi.

La situazione è ancora fluida, ma la maggioranza non esclude la possibilità di risolvere la questione entro l’estate.