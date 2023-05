Una vittoria schiacciante per Matilde Celentano e tutto il centrodestra a Latina. A scrutinio ormai ultimato, la nuova sindaca si è imposta con oltre il 70% delle preferenze sullo sfidante, ed ex primo cittadino Damiano Coletta, espressione del fronte progressista (qui tutti i risultati dei due candidati sindaco e delle liste).

Numeri che avranno inevitabilmente il loro peso anche nella composizione del Consiglio comunale. Sono infatti 23 i seggi che vanno alla maggioranza, mentre solo 8 all’opposizione a cui si aggiunge quello del candidato sindaco non eletto Coletta. E’ Fratelli d’Italia con oltre il 29% il primo partito nel capoluogo a cui vanno 9 seggi, 5 invece alla lista Matilde Celentano Sindaco, la vera sorpresa di queste amministrative; 4 poi alla Lega, 3 a Forza Italia e 2 a Dc-Udc. Per quanto riguarda l’opposizione, invece, 3 sono i seggi attribuiti rispettivamente a Partito Democratico e Latina Bene Comune, e uno a testa per la lista Per Latina 2032 e per il Movimento 5 Stelle.

La composizione del Consiglio comunale

Vediamo quindi quali sono stati i candidati più votate e quale è, salvo eccezioni dell’ultima ora e in attesa della proclamazione, la composizione del nuovo Consiglio comunale di Latina.

LA MAGGIORANZA

Per Fratelli d’Italia entrano: Raimondo Tiero (2.124 voti), Andrea Chiarato (1.701), Gianluca Di Cocco (1.141), Cesare Bruni (968), Dino Iavarone (943), Renzo Scalco (928), Mario Faticoni (881), Valentina Colonna (844) e Serena Baccini (841)

Per la lista Matilde Celentano sindaco entrano: Annalisa Muzio (1.368), Enzo De Amicis (794), Claudio Di Matteo (629), Francesca Maria Pagano (536) ed Emiliano Licata (440).

Per la Lega entrano: Vincenzo Valletta (1.329), Massimiliano Carnevale (1.296), Federica Censi (1.285) e Pina Cochi (760)

Per Forza Italia entrano: Antonio Cosentino (817), Mauro Anzalone (731) e Giuseppe Coriddi (648)

Per Dc-Udc entrano: Maurizio Galardo (724) e Nicola Catani (546)

L’OPPOSIZIONE

Per il Pd entrano: Valeria Campagna (1.344), Leonardo Majocchi (1.086) e Daniela Fiore (944).

Per Lbc entrano: Floriana Coletta (772), Dario Bellini (747) e Loretta Isotton (340).

Per la lista Per Latina 2032 entra Nazzareno Ranaldi (320).

Per il Movimento 5 Stelle Maria Grazia Cioffi (389).

Seduto tra i banchi dell’opposizione anche il candidato sindaco non eletto Damiano Coletta.