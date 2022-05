VITERBO- Stasera arriva il leader della Lega, Matteo Salvini, ma non sarà l’unico big politico a venire nella Tuscia, visto che sono previste le presenze di Enrico Letta per il Partito democratico, a sostegno della candidata sindaco Alessandra Troncarelli e il ritorno di Giorgia Meloni per sostenere la candidatura di Laura Allegrini. La leader di Fdi è già stata infatti a Viterbo per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”. Intanto oggi è il momento del leader della Lega che sarà in piazza della Repubblica alle 20,30 per sostenere la candidatura di Claudio Ubertini, ex assessore della Lega e candidato sindaco sostenuto da Lega, Fi, Fondazione ed Udc. L’arrivo di Letta a sostegno della Troncarelli è previsto i primi di giugno.