VITERBO- Laura Allegrini, candidato sindaco di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni comunali a Viterbo, ha inaugurato questo pomeriggio la sede elettorale in via della Palazzina. Al fianco della candidata, presente la sua squadra. Allegrini ha ringraziato chi le ha dato da subito fiducia e coloro che hanno coordinato le liste. Presenti Francesco Gentili della lista “Italia al centro”, che si è dichiarato onorato di appoggiare Laura Allegrini. A sostenere la candidata di Fdi anche Paolo Baldassarre del “Popolo della famiglia”, che ha dichiarato di essere al fianco di Allegrini in modo convinto. Tra le liste a sostegno di Allegrini anche Marco Bracaglia di “SiAmo Viterbo”, che ha affermato come il prossimo sindaco sarà donna e come l’unica con i cosiddetti attributi è solo Laura. Presenti l’on. Mauro Rotelli che ha evidenziato: “Qui la sede è grande, c’è ancora spazio, cerchiamo di aggregare altre forze a noi affini”. Quindi Rotelli ha detto di aspettare qualche amico che ancora sta ragionando e che nel breve periodo (anche perché il 12 maggio è vicino, ndr) darà una risposta. L’ex capogruppo di Fdi, Luigi Maria Buzzi ha rimarcato la solida capacità di governare il capoluogo da parte di Fdi e della sua candidata e come Allegrini abbia delle importanti esperienze maturate sia in regione che al senato nel suo background. Laura Allegrini ha evidenziato come un sindaco che non progetta per chi verrà dopo non è un bravo sindaco e come non può fare il sindaco chi dice cose con il taccuino in mano. Lei, infatti, non ha bisogno di taccuino. La candidata sindaco di Fdi ha, quindi, rimarcato la necessità per un buon sindaco di avere una visione di insieme ed ha poi parlato di valorizzare il centro storico e di riempire i vuoti della città, sia culturali che fisici. Poi, in attesa di altri amici che si potranno aggiungere a sostegno della sua candidatura, ha detto: “Intanto stappiamo la prima bottiglia nella speranza di stapparne altre insieme a loro”.