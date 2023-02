di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Stabilite le date delle prossime elezioni amministrative: il 14 e 15 maggio. Nel Viterbese sono quattro i comuni interessati: Sutri, con il sindaco uscente Vittorio Sgarbi, Valentano, con Stefano Bigiotti sindaco, Vallerano con il sindaco Adelio Gregori e Vignanello con il sindaco Federico Grattarola.

In Italia sono 591 i comuni al rinnovo, fra cui 13 capoluoghi di provincia, tra cui, per il Lazio, Latina, per caduta anticipata. Gli altri capoluoghi di provincia sono Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza. Il ballottaggio è fissato per il 28 e 29 maggio, ma non interessa la Tuscia, a meno che non si ottenga un risultato in perfetta parità. Sempre nel Lazio le amministrative interesseranno anche Pomezia, dopo la caduta anticipata dell’amministrazione dei 5 Stelle, Fiumicino, Santa Marinella, Rocca di Papa, Valmontone e Velletri, Terracina in provincia di Latina, Anagni, Ferentino, Fiuggi in provincia di Frosinone, Borgorese in provincia di Latina.