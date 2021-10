Seggi aperti dalle ore 7 stamani per i ballottaggi alle comunali. Si voterà fino alle 15 e subito dopo avverrà lo spoglio delle schede. L’affluenza risulta ancora in calo: alle 23 di ieri era al 33,32%, 6% in meno del primo turno. Si vota per scegliere il sindaco di 65 comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia. Attenzione massima su Roma e Torino. Coinvolti circa 5 milioni di elettori.

La prima giornata del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Torino si è chiusa ieri con un’affluenza del 32,6%. Al primo turno era stata del 36,50%. A Trieste su un totale di 184.489 elettori hanno votato in 57.902, pari al 31%; a San Vito al Tagliamento su un totale di 13.874 elettori hanno votato in 5.818, pari al 42%. Riflettori puntati in particolare su Roma, con 2,3 milioni di elettori, di cui per ora ha votato uno su quattro (-4%).