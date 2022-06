VITERBO- Finalmente, dopo 9 giorni dallo spoglio, sono arrivati i dati definitivi delle elezioni comunali di Viterbo. Nessun cambiamento particolare. Per i voti ai candidati sindaco, Alessandra Troncarelli prende il 28,44% (9059), Claudio Ubertini l’8,35% (2659), Laura Allegrini il 16,63% (5298), Luisa Ciambella l’8,64% (2751), Marco Cardona il 2,40% (765), Chiara Frontini il 32,59% (10379), Giovanni Battista Scuderi l’1,05% , 333 voti),

Carlo D’Ubaldo l’1,91% (607). Domenica ci sarà il ballottaggio tra Chiara Frontini e Alessandra Troncarelli, ma comunque andranno le cose è certo che Forza Italia e Fondazione non ci saranno nel prossimo consiglio e quindi resteranno fuori politici come Giulio Marini. Fuori anche gli ex assessori Alessia Mancini e Paolo Barbieri. Per la Lega passano solo Claudio Ubertini ed Andrea Micci mentre resteranno fuori Stefano Evangelista, Vittorio Galati, Elisa Cepparotti e Ludovica Salcini che ha pure lasciato la Lega. Fratelli d’Italia risulta il primo partito a Viterbo ed entrerà in consiglio con Laura Allegrini, Antonella Sberna e Matteo Achilli. Resta fuori anche Giacomo Barelli (Azione), mentre soltanto in caso di vittoria di Alessandra Troncarelli potrà entrare in consiglio Massimo Erbetti del M5S. Luisa Ciambella (Per il bene comune) entrerà in consiglio sia che vinca la Frontini sia che vinca la Troncarelli.