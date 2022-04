di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Mancano due mesi alle elezioni comunali e nel centrodestra è ancora caos: Forza Italia, Lega e Fondazione sono ancora in cerca di un equilibrio e pare sia tornato in auge il nome di Daniele Sabatini, ex consigliere regionale e assessore comunale.

Mentre Fdi corre da sola, avendo da giorni candidato ufficialmente l’ex assessore Laura Allegrini, Forza Italia ha proposto agli alleati Sabatini, ma la risposta di quest’ultimo a volersi candidare pare ancora non essere pervenuta. Pare stia prendendo tempo. Intanto l’ex sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, si è incontrato a cena a Bagnaia con il presidente della Provincia Alessandro Romoli e l’ex assessore Elpidio Micci. Del resto Arena ha espresso il suo interesse, naufragata ogni speranza di ricucitura con il centrodestra, di sostenere il movimento dei moderati a sostegno di Alessandra Trocarelli, di cui si è ancora in attesa della sua candidatura ufficiale da parte del Pd.