Mentre si svolge il voto per le elezioni comunali, viene registrato il primo dato parziale sull’affluenza. Dopo aver rilevato più della metà dei seggi (4.588 su 5.426), si osserva che l’affluenza è del 14,21%. Si tratta di un dato in calo rispetto alle precedenti consultazioni amministrative, dove alle 12 del mattino si registrava una percentuale del 19,41%. Stamattina alle 7 sono stati aperti i seggi per il turno annuale delle elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di oggi e domani, lunedì 15, saranno aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. In caso di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, questo si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio. In Sicilia e Sardegna si voterà il 28 e 29 maggio, mentre in Trentino e Valle d’Aosta si voterà il 21. Complessivamente, saranno 6,3 milioni gli italiani che potranno votare per eleggere il sindaco in 790 comuni, di cui 595 nelle regioni a statuto ordinario e 195 nelle regioni speciali. Oggi e domani si vota in 13 capoluoghi di provincia, tra cui Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza. L’unico capoluogo di regione al voto è Ancona. Complessivamente, i capoluoghi di provincia in cui si vota sono 18.

Attualmente, sette dei capoluoghi sono governati dal centrodestra e cinque dal centrosinistra, mentre Latina è retta da un commissario prefettizio dopo la caduta, lo scorso anno, dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Damiano Colletta. Le alleanze saranno messe alla prova, con l'incognita dell'astensionismo, che è in continua crescita nelle ultime consultazioni.