Il centrodestra vince dove corre unito. Diviso invece regala al centrosinistra la possibilità di trovarsi in vantaggio. Questo il risultato del voto amministrativo in Italia. A Verona Tommasi in testa, Donato a Catanzaro. Guerra in vantaggio a Parma. Fratelli d’Italia supera la Lega nei voti di lista mentre nel campo largo di centrosinistra sembra sbilanciarsi ancora di più il rapporto tra Pd e Movimento. Il Pd tiene, mentre è flop per i pentastellati. Flop anche per i referendum sulla giustizia con un’affluenza peggiore della storia repubblicana. Il leader della Lega,Matteo Salvini commenta: “Il centrodestra vince solo se unito”. Prova ne è il risultato di Palermo e di Genova e l’Aquila a differenza di Verona e Catanzaro dove la coalizione divisa dovrà andare al ballottaggio. Ma dai primi dati emerge che la Lega viene sorpassata da Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione al Nord. I risultati ancora parziali evidenziano come Fdi a Genova sfiori la doppia cifra rispetto alla Lega. A Parma il partito della Meloni vola oltre il 7% e complessivamente ottiene più di Lega e Fi sommate insieme. A Piacenza la Lega perde quasi sei punti, mentre Fdi passa dal 7 al 12%. Sorpasso anche in Toscana, dove ad esempio a Lucca, Fdi supera il tandem Lega-Fi ottenendo il 13%. Soddisfazione espressa da Giorgia Meloni per questi risultati. Soddisfatto anche il Partito Democratico con Enrico Letta afferma : “Il giudizio è decisamente positivo e sarà anca più positivo ai ballottaggi. Flop per il Movimento Cinque Stelle, basta prendere alcuni casi: a Genova il M5s passa dal 18,4% a poco più del 4% ,a Parma non si è presentato, a Padova prende poco più dell’1%. Giuseppe Conte però rassicura sulla tenuta dell’alleanza con i Dem. Carlo Calenda quantifica la nuova area politica invece intorno al 20%.