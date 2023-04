VITERBO- Elezioni comunali a Sutri, Vallerano, Valentano e Vignanello. Si voterà il 14 e 15 maggio prossimi. Da oggi si consegnano le liste. A Sutri, il sindaco attuale Vittorio Sgarbi ha rinunciato a ricandidarsi e sono in corsa per la sua carica Matteo Amori, candidato

del centrodestra, sostenuto particolarmente da Fdi. Con lui gareggia Martina Salza, ex coordinatrice di Forza Italia, sostenuta da Italia Viva e forse anche dal Pd. Per Valentano dovrebbe concorrere solo l’ex sindaco uscente Stefano Bigiotti. A Vallerano il sindaco uscente Adelio Gregori concorrerà per il suo secondo mandato insieme a Jacopo Polidori sostenuto dal centrodestra. Infine, a Vignanello anche Federico Grattarola si ripresenterà e pare in corsa con Paolo Anselmi.