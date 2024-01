di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Con l’arrivo della primavera, si avvicina il momento delle elezioni comunali nella Tuscia, con ben 25 amministrazioni chiamate a esprimere la propria scelta. La tornata elettorale potrebbe coincidere con le elezioni europee, programmabili per il mese di giugno. In particolare, il comune più grande coinvolto è Tarquinia, dove il sindaco uscente Alessandro Giulivi si prepara a una possibile rielezione, questa volta con il sostegno di Fratelli d’Italia, che cinque anni fa si trovò in opposizione.

Altre località coinvolte nel processo elettorale sono Bagnoregio, guidato dal sindaco Profili, Bassano in Teverina, Bolsena con Paolo Dottarelli al termine del secondo mandato, Grotte di Castro, Tuscania, San Lorenzo Nuovo e Canepina. Un aspetto di notevole interesse riguarda l’approvazione o meno del decreto che elimina i limiti alla possibilità di ricandidarsi, un elemento che influenzerà soprattutto i comuni con meno di cinquemila abitanti.

In totale, in Italia saranno circa 3700 le amministrazioni coinvolte nel rinnovo elettorale, con 27 comuni capoluogo, tra cui Firenze, Bari, Perugia e Bergamo. Nel territorio viterbese, gli elettori saranno chiamati a esprimere la propria preferenza per il rinnovo delle amministrazioni di vari comuni, tra cui Bagnoregio, Bassano In Teverina, Bolsena, Calcata, Canepina, Castiglione In Teverina, Celleno, Cellere, Civitella D’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte Di Castro, Ischia Di Castro, Monte Romano, Monterosi, Nepi, Onano, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Vejano e Villa San Giovanni In Tuscia.