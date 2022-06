VITERBO- Oggi è il giorno in cui si saprà il destino dei candidati sindaco degli otto comuni della Tuscia per i quali ieri gli elettori si sono espressi per il rinnovo delle rispettive amministrazioni comunali.

Alla fine della giornata si potranno sapere i nomi dei nuovi sindaci di Ronciglione, Montalto di castro, Latera, Castel Sant’Elia, Capranica, Capodimonte e Barbarano Romano. Per questi comuni (meno di 15 mila abitanti) è previsto il ballottaggio solo in caso di perfetta parità numerica tra due o più candidati. A Viterbo, invece, per vincere il nuovo sindaco dovrà ottenere il 50% più uno dei voti, altrimenti si va al ballottaggio, domenica 26 giugno, con i due nomi che hanno ricevuto più preferenze. A Viterbo si sono presentati 8 candidati sindaco e 724 consiglieri per 24 liste complessive: Chiara frontini con Viterbo 2020 e sei liste (Con Chiara per Viterbo, Viterbo fa squadra, La Tuscia nel cuore, Viterbo Cambia, Io apro-Rinascimento), Alessandra Troncarelli, sostenuta da Pd ed otto liste (Viterbo Cresce, Viterbo sul serio, Movimento 5 stelle, Noi Insieme per Viterbo, Fare per Viterbo, Viterbo dei cittadini, Contatto),Laura Allegrini, sostenuta da Fratelli d’Italia e due liste (Popolo della Famiglia e SiAmo Viterbo), Claudio Ubertini sostenuto da Lega, FI-Fondazione-Udc e due liste, Luisa Ciambella con due liste (Per il bene comune e Viterbo la Splendida), Claudio D’Ubaldo con la lista Sinistra per Viterbo, Giovanni Scuderi, con la lista Scuderi sindaco e Marco Cardona, sostenuto da Per l’Italia con Paragone – Italexit.