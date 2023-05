Elezioni comunali avvincenti a Pisa, dove la vittoria è sfumata per un piccolo pugno di voti al primo turno per il sindaco uscente del centrodestra, Michele Conti. Conti si è fermato al 49,96% delle preferenze, mancando di poco la fatidica soglia del 50% più una. Sarà quindi costretto a confrontarsi con il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Paolo Martinelli, che ha ottenuto il 41,12% dei voti.

Nonostante ciò, Conti ha ottenuto complessivamente più di 20.000 voti, circa 3.500 in più del suo principale sfidante di centrosinistra. Le operazioni di spoglio si sono protratte a rilento, e si è verificato uno stallo durato diverse ore su tre sezioni, per le quali è stata necessaria un’accurata verifica dei voti.

Nelle elezioni comunali svoltesi ieri, il centrodestra ha conquistato la vittoria in quattro delle tredici città capoluogo: Imperia, Sondrio, Treviso e Latina. Il centrosinistra ha invece ottenuto la vittoria in due città: Teramo e Brescia. In sette città, invece, si andrà al ballottaggio tra due settimane: Ancona, Brindisi, Terni, Vicenza, Massa, Pisa e Siena.

Nella corsa a Massa, FDI è stato escluso, mentre il candidato di Lega-Fi si confronterà con il centrosinistra. Complessivamente, sono tredici i capoluoghi di provincia in cui si è votato, di cui quattro sono andati al centrodestra, due al centrosinistra e sette si avviano al ballottaggio.

Nel frattempo, a Brescia, Emilio Del Bono è stato riconfermato al primo turno con oltre il 50% dei voti. “È un’emozione essere la prima donna sindaco di Brescia”, ha dichiarato Alessandra Castelletti.

Il Partito Democratico (PD) e il Movimento 5 Stelle (M5S) non hanno raggiunto i risultati sperati, lasciando incerta la questione di un’eventuale intesa.

Il secondo turno si svolgerà il 28 e 29 maggio nei sei capoluoghi in cui si è andati verso il ballottaggio. Ad Ancona, tradizionalmente una roccaforte del centrosinistra, è il centrodestra a guidare. A Imperia, invece, Claudio Scajola è stato riconfermato al primo turno. L’affluenza alle urne si è attestata al 59%, registrando un calo di 2 punti rispetto alle passate amministrative.

A Terni, la città più grande tra le sette interessate alla consultazione in Umbria, si disputerà un ballottaggio tra Orlando Masselli del centrodestra, che ha ottenuto il 35,81% dei voti, e Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare, che ha ottenuto il 28,14%.

Le elezioni comunali in Italia hanno dato un quadro politico che in gran parte rispecchia le previsioni formulate fino a sabato. Tuttavia, non c’è stata né l’onda di Giorgia Meloni né quella di Enrico Letta. L’obiettivo del centrodestra era conquistare Ancona e, se possibile, ottenere anche importanti risultati a Brescia e in Toscana. Tuttavia, non è stata raggiunta né una cosa né l’altra, anche se costringere il centrosinistra al ballottaggio nella città marchigiana rappresenta comunque un buon risultato per il centrodestra. Da quando si eleggono direttamente i sindaci (dal 1993), ad Ancona il sindaco è sempre stato di sinistra. La segretaria del PD si è recata due volte a Pisa per sostenere la candidatura di Paolo Martinelli, eppure il centrodestra ha ottenuto un grande vantaggio. Anche a Brescia, dove il centrosinistra ha vinto, il candidato scelto non era un rappresentante di Letta, ma Laura Castelletti, esponente di una sinistra moderata. In sostanza, il bilancio per Letta è altalenante.

Il centrodestra ha ottenuto importanti vittorie nelle elezioni comunali. A Latina, Matilde Celentano ha trionfato con oltre il 70% dei voti, mentre a Treviso Mario Conte si è confermato con circa il 65% dei consensi. A Sondrio, Marco Scaramellini ha ottenuto la vittoria per il centrodestra. A Brescia, invece, il centrosinistra ha vinto già al primo turno grazie alla candidata Laura Castelletti, che ha festeggiato in Piazza Della Loggia.

Ad Ancona si andrà al ballottaggio, con una corsa ravvicinata tra Daniele Silvetti del centrodestra e Ida Simonella del centrosinistra. A Vicenza si registra un testa a testa tra Giacomo Possamai (Pd, Azione, Europa Verde-Si e civiche) e Francesco Rucco del centrodestra, ma la Lega ha perso metà dei voti rispetto al 2018. A Imperia, l’ex ministro Claudio Scajola è stato riconfermato per la quarta volta al primo turno. Vittorio Sgarbi, invece, si è aggiudicato la fascia tricolore come sindaco ad Arpino (Frosinone).

In totale, le elezioni si sono svolte in 13 città capoluogo, di cui una è un capoluogo di regione (Ancona) e 12 sono capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). L’affluenza finale è stata del 59,03%, in calo del 2,19% rispetto alle precedenti elezioni comunali, dove l’affluenza era stata del 61,22%.