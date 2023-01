ROMA- “La coalizione di Centrodestra coesa punta a governare il Lazio e a rilanciarlo dopo il decennio targato Zingaretti, costellato d i fallimenti in tutti i settori. L’amministrazione uscente Pd-M5Stelle lascia in eredità un pesante debito nelle casse regionali ed un incremento dell’Irpef che crea un aggravio economico notevole a lavoratori e famiglie già in

ristrettezze a causa della negativa congiuntura finanziaria. Il nostro obiettivo è riavvicinare l’Ente Regione alla cittadinanza., scardinando il sistema creato dal PD. Francesco Rocca saprà riorganizzare e rendere più efficiente la Sanità regionale e, con il suo bagaglio di competenze, esperienza e sensibilità, sarà sempre attento e concreto nell’affrontare i temi di politica sociale e nell’attuare le misure adeguate a sostenere i più fragili. Insieme lavoreremo bene e col massimo impegno come sempre per riportare centrali nel governo del Lazio merito e competenza”. È quanto dichiara Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.