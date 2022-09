“Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che – in questi anni – ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato.

A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia. GRAZIE!”. Lo scrive sui social la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Nel suo primo intervento ha detto: “Gli italiani potranno avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne. La situazione in cui versa l’Italia e l’Europa è una situazione complessa che richiede il contributo di tutti. Noi non siamo un punto di arrivo, ma di partenza e se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti, per unire il nostro popolo”.