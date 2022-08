E’ tensione in Forza Italia sulle liste ed in Basilicata scoppia il caso Casellati. Gli azzurri locali sono contro la candidatura della presidente del Senato nel collegio uninominale della Regione e a favore di quella del sottosegretario potentino all’Editoria Giuseppe Moles. Il consigliere regionale di Fi Gerardo Bellettieri in merito a Moles ha parlato di un “senatore che lavora incessantemente per il territorio e che ha portato il partito dal 4% al 12,5%. Il popolo lucano merita rispetto e va rappresentato da gente lucana del territorio. Io sto con Giuseppe Moles. Massimo rispetto per la seconda carica dello Stato – ha proseguito – ma Moles merita riconoscimento per il lavoro svolto da anni sul territorio”. Sempre in Basilicata il segretario del Pd, Enrico Letta ha ciesto a Enzo Amendola, sottosegretario dem agli Affari europei, di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista Italia democratica e progressista. E sempre in Basilicata, dopo le polemiche innescate sul posto contro lo Stato di Israele, La Regina si è dimesso ed al suo posto il Pd candida il sottosegretario Amendola. Ma sempre nei confronti di Israele arriva un’altra denuncia da parte del centrodestra che segnale anche il caso di Irene Scarpa, giovane candidata Dem, per “deliranti attacchi” al diritto di Israele a difendersi.