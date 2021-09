Elezioni parlamentari in Germania: ha vito il partito socialdemocratico Spd, decretando così la fine dell’era Merkel, con il 25,7% dei voti, in leggera prevalenza rispetto ai conservatori, secondo un conteggio ufficiale provvisorio annunciato stamattina dalla Commissione elettorale federale. Il campo conservatore Cdu-Csu ha ottenuto il 24,1% dei voti, il peggior risultato della sua storia, mentre i Verdi sono arrivati al terzo posto con il 14,8%, seguiti dal partito liberale Fdp con l’11,5%.Olaf Scholz a Berlino, in uno statement alla sede dell’Spd dopo la vittoria ha detto:”Cdu e Csu non hanno soltanto perduto molti voti, ma hanno anche avuto il messaggio dagli elettori che adesso non potranno più stare al governo, ma dovranno andare all’opposizione. Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro: hanno rafforzato Spd, Verdi e Liberali”.