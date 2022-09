A quattro giorni dalle elezioni, la leader di Fdi, Giorgia Meloni alza il tono dello scontro politico ed attacca il governo, accusandolo di consentire “sistematiche provocazioni” contro di lei e il suo partito.

Ma attacca anche la sinistra perché, facendo anche riferimento all’incontro di Enrico Letta con la Spd, “sta giocando a mettere in mezzo i poteri internazionali, ormai convinti che non gli serva avere il consenso degli italiani e preferiscono avere la protezione di alcuni poteri stranieri e esteri”. Meloni scrive su Facebook: “In nessuna democrazia evoluta l’unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini durante la campagna elettorale nelle manifestazioni politiche dell’opposizione. Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceausescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare”.