“Sono molto cauta, nessuna persona responsabile, prima di avere un quadro completo delle risorse che possono essere investite, può immaginare di rovinare le finanze del Paese”. Lo ha dichiarato in un’intervista sul sito della Reuters la leader di Fdi, Giorgia Meloni. “La prima cosa che dovremo fare – ha proseguito- la legge di bilancio e abbiamo chiaramente intenzione di farla entro i parametri richiesti. Vogliamo un diverso atteggiamento italiano sulla scena internazionale, ad esempio nei confronti della Commissione Europea. Questo non significa che vogliamo distruggere l’Europa, che vogliamo lasciare l’Europa, che vogliamo fare cose pazze. Significa semplicemente spiegare – conclude Meloni – che la difesa dell’interesse nazionale è importante per noi come lo è per i francesi e per i tedeschi”.