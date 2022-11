Elezioni Midterm negli Usa: Joe Biden e Donald Trump hanno lanciato i loro ultimi appelli agli elettori. “E’ arrivato per voi il momento di difendere la democrazia- ha detto Biden nel Maryland, nell’ultimo comizio prima delle elezioni- Sappiamo visceralmente che la nostra democrazia è in pericolo, ma noi saremo all’appuntamento. Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo”.

Trump, da parte sua, in un comizio nell’Ohio è tornato a riferirsi ad una sua nuova candidatura presidenziale e ai presunti rischi di brogli elettorali. Trump ha anche mostrato nuovamente la slide di un sondaggio tra i possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca che lo accredita di un 71% contro il 10% del governatore della Florida, Ron DeSantis, seguito dall’ex vicepresidente Mike Pence al 7% e dalla sua ‘bestia nera” Liz Cheney al 4%, dato quest’ultimo in cui ha detto di non credere.