Il leader di Azione, Carlo Calenda a Rtl 102.5 parlando dell’accordo elettorale e di coalizione con Italia Viva di Renzi ha affermato: “Gli ultimi sono stati giorni tumultuosi e ho imparato che in politica, a differenza delle aziende, finché non hai chiuso non hai chiuso. Vediamo.

Ciò che è importante è che si crei un’alternativa a questa situazione. Oggi in giornata decideremo, ma sono ottimista, questo sì”. Ieri c’è intanto stato il botta e risposta tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Sarà oggi il giorno della verità per la nascita del terzo polo. Nessun dettaglio sui nodi aperti, se al centro della trattativa di questi giorni ci siano i collegi, il simbolo o la leadership. Anche Renzi, come il leader di Azione, auspica che Draghi torni a Palazzo Chigi. Renzi usa anche toni accesi contro Enrico Letta, accusandolo di aver sbagliato tutto, di aver fatto “una frittata” nella scelta delle alleanze, di inseguire Di Maio, di aiutare la destra proponendo l’aumento delle tasse. Lo definisce addirittura “il miglior amico di Giorgia Meloni” e prende le distanze dal Pd anche sulle possibili conseguenze dell’arrivo della leader di Fdi a Palazzo Chigi. Intanto il leader di Fdi, Silvio Berlusconi ha annunciato che correrà al Senato, mentre Si-Verdi candidano Ilaria Cucchi.