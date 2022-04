Emmanuel Macron è davanti a Marine Le Pen dopo il primo turno delle presidenziali francesi ma tutto, come sempre, si deciderà al ballottaggio del 24 aprile.”Potete contare su di me”- ha detto Macron, acclamato dai suoi militanti alla Porte de Versailles di Parigi, lanciando un appello ai connazionali di ogni colore politico affinché sbarrino la strada all’estrema destra. Macron ieri sera ha fatto il pieno di voti, il 4% in più rispetto a quando fu eletto nel 2017, ed ha tenuto a distanza Le Pen, ma è tutto ancora da stabilire, con il leader uscente, che si trova al 28,4% contro il 23,4% della sfidante, ma secondo i calcoli degli analisti su Marine Le Pen convergerà almeno il 7% dei voti in più rispetto a quelli che prese nella sfida di 5 anni fa, ovvero quelli di Eric Zemmour, che ieri sera ha esortato i suoi sostenitori a votare per lei. Comunque, secondo uno studio Ipsos Sopra Steria per Le Parisien, Macron verrebbe riconfermato all’Eliseo con il 54% delle intenzioni di voto. Invece, per Ifop-Fiducial per TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio, il vantaggio di Macron su Le Pen sarebbe molto più ridotto: 51 a 49. Intanto Emmanuel Macron prevede un grande comizio all’aperto la prossima settimana a Marsiglia, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Figaro.