Elezioni regionali. Il candidato alla presidenza, Francesco Rocca è stato scelto dal centrodestra. Nel Partito democratico, l’assessora Alessandra Troncarelli sarà quasi certamente in campo. Sempre nel Pd ci sono la sindaca di Montefiascone Giulia De Santis ed il primo cittadino di Capranica Pietro Nocchi.

Intanto, da Azione di Calenda si è quasi pronti per fare i nomi dei candidati: le voci parlano di Giacomo Barelli, mentre pare che non ci sarà Luisa Ciambella. Per Italia Viva pare che il candidato sia Alessio Trani. Per il M5S forse ci sarà la candidatura dell’ex consigliere comunale Massimo Erbetti. Forza Italia potrebbe puntare su Giulio Marini e l’attuale commissario Andrea Di Sorte. Improbabile, invece, l’ex sindaco di Viterbo, Giovanni Arena. Per Fratelli d’Italia la formazione dovrebbe arrivare entro Capodanno ed intanto si fanno i nomi di Antonella Sberna o Daniele Sabatini. La Lega con ogni probabilità, infine, candiderà il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, mentre è escluso il coordinatore provinciale Andrea Micci.