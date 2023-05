ROMA – «Straordinario successo del centrodestra ai ballottaggi nel Lazio. Vinciamo in tutte le città al voto: Anagni in Provincia di Frosinone ed Aprilia in Provincia di Latina. Mentre sono per me fonte di grande orgoglio i successi di Velletri, dove Ascanio Cascella è Sindaco, e Rocca di Papa, dove si afferma Massimiliano Calcagni che porta per la prima volta il centrodestra alla guida della cittadina castellana. Gli elettori hanno premiato la serietà e l’impegno del Governo Meloni e della giunta della Regione Lazio guidata dal presidente Rocca.» È quanto dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.