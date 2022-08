Tregua, firmata in riva al mare per Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La pace è immortalata nella foto che Salvini posta dappertutto all’ora di pranzo. “Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince”- scrive il leader della Lega Meloni ritwitta lo scatto e aggiunge netta: “La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni”.

Entrambi si trovano in Sicilia e Salvini ha ripreso la sua campagna elettorale a Scicli e Meloni a Catania. Il partito più votato della coalizione indicherà il nome per Palazzo Chigi, come ripete Antonio Tajani. Ad una manifestazione del Pd a Catania Meloni ha detto: “La Sinistra è nervosa perché a voi hanno detto in questi anni che aveva un’egemonia culturale, ma non era vero: ha un’egemonia di potere. Hanno paura di perdere quel sistema di potere e se lo perdono hanno un problema. Un sacco di gente che non valeva niente è finita, perché chi aveva un ruolo di responsabilità solo perché aveva la tessera del Pd, deve andare a casa. Per fare posto a chi sa lavorare e non ha la tessera del Pd. Per questo si contorcono e hanno la stampa che si deve inventare le fregnacce dalla mattina alla sera”. Il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani ha detto su Rai Radio 1: “Salvini e Meloni hanno fatto bene a vedersi per smentire divisioni che non ci sono: il centrodestra è unito e coeso”.