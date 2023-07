Un elicottero della compagnia aerea svizzera Air Zermatt è precipitato questa mattina sul massiccio del Monte Rosa, nelle vicinanze del confine con l’Italia. Secondo le prime informazioni, le cinque persone a bordo sono in buone condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 a un’altitudine di circa 4.500 metri, nella zona del Colle Gnifetti, poco sotto Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d’Europa. La Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta è in contatto con il servizio di emergenza sanitario svizzero 144. Il Soccorso Alpino valdostano era pronto a fornire assistenza in elicottero, ma le autorità svizzere hanno comunicato che al momento non è necessario supporto poiché le persone coinvolte stanno bene. L’incidente è avvenuto in una zona non designata per il decollo e l’atterraggio degli elicotteri, e le cause dell’accaduto dovranno essere accertate. Date le persone a bordo, è possibile che l’elicottero stesse svolgendo un volo panoramico o turistico al momento dell’incidente.