Elly Schlein è il nuovo segretario del Pd. In un primo discorso subito dopo aver appresso della vittoria, sottolinea come salario minimo, ambiente e lavoro sono i punti cardini del suo programma. E poi ha affermato: “Saremo un problema per il governo di Giorgia Meloni. Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità”.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha risposto: “Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”. “Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara – ha detto Schlein visibilmente emozionata – Ce l’abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche questa volta non ci hanno visto arrivare”. L’esito del voto le dà un vantaggio su Stefano Bonaccini ampio ma non schiacciante: il 53,8% contro il 46,2%. Alta l’affluenza alle primarie, che ha superato il milione di votanti.