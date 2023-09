Il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, ha concluso la Festa dell’Unità a Ravenna di fronte a una folla di 2.000 militanti del partito. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza della diversità all’interno del PD e l’ambizione di creare un nuovo progetto politico. Ha esortato il partito a rimanere aperto, generoso e unito nonostante le polemiche con i riformisti e l’uscita di esponenti moderati dal partito. Ha criticato la destra per non fare i conti con il suo passato e ha promesso che il PD sarà sempre dalla parte opposta agli estremisti.

Schlein ha annunciato che dopo l’estate il PD non si prenderà una pausa e si impegnarà in un autunno di partecipazione attiva. Il partito si prepara a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale, concentrandosi su temi come la sanità pubblica, il sostegno al reddito e il diritto alla casa.

Inoltre, l’ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha aperto le porte ai moderati del PD, invitandoli ad unirsi a Forza Italia per costruire un centro politico alternativo a Matteo Renzi. Nel frattempo, Marine Le Pen ha annunciato la sua partecipazione al raduno della Lega a Pontida insieme a Matteo Salvini. Infine, il ministro Bonetti ha abbandonato Italia Viva e criticato il “Centro” di Renzi, mentre Crosetto ha parlato di un nuovo impiego nell’Esercito per Vannacci e ha dichiarato che il libro potrà essere presentato secondo le regole e con le tutele necessarie.