Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha dato il via alla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche da Piazza del Popolo a Roma. Questa non è una preparazione per le elezioni europee, ma piuttosto un’anticipazione per sfidare il centrodestra attualmente al governo. Schlein ha dichiarato che questa è l’origine dell’alternativa che intendono costruire, sottolineando che da questa piazza inizia una nuova fase politica. La piazza si è riempita rapidamente, e il Pd ha affermato che erano presenti 50.000 persone. Schlein ha ammesso di non aspettarsi una partecipazione così massiccia. Durante il discorso, ha criticato la proposta di riforma presidenzialista, definendola un’arma di distrazione di massa. Ha accusato la destra, rappresentata da Giorgia Meloni, di voler comandare anziché governare, sottolineando che la storia del Paese ha dimostrato che questo approccio non ha avuto successo. In risposta, la presidente del Consiglio ha replicato su una piattaforma online, affermando che il desiderio della sua coalizione è che i cittadini abbiano più potere, contribuendo così a rafforzare l’Italia in modo stabile e democratico.