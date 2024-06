Elly Schlein rilancia la sua proposta di unire le forze di minoranza per costruire un’alternativa a Giorgia Meloni. Dopo aver chiamato alla piazza insieme a M5s, Avs e Più Europa, la segretaria del PD propone la creazione di un programma unitario delle opposizioni, focalizzato su sanità, diritti, scuola, ambiente e lavoro.

Martedì, Schlein sarà in piazza Santi Apostoli a Roma con i leader delle altre forze di opposizione, tra cui Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. Azione parteciperà con una delegazione, mentre Italia Viva potrebbe non essere presente.

Il M5s di Conte, il principale alleato del PD, rilancia la piazza ma rimane in attesa di discutere il programma condiviso. La senatrice Alessandra Maiorino sottolinea l’importanza di un programma comune, includendo temi come la legalità, il contrasto alla corruzione, il rafforzamento dei diritti e una vera svolta green.

Avs e Più Europa rispondono positivamente all’appello. Angelo Bonelli (Avs) enfatizza la giustizia climatica e sociale e una politica fiscale equa, mentre Riccardo Magi (+E) punta su salario minimo, abolizione della Bossi-Fini, lotta all’omofobia e legalizzazione della cannabis.

Carlo Calenda, pur mantenendo un atteggiamento dialogante, sottolinea le differenze significative su posizionamento internazionale, giustizia e politiche di sviluppo, suggerendo che un’intesa sui diritti sociali potrebbe essere più facile. Italia Viva, invece, resta in silenzio, con un dibattito interno sulle future alleanze e la possibilità di ricostituire il terzo polo.

Le parole di Giorgia Meloni, che definisce “provocazioni” i comportamenti delle opposizioni in Aula, hanno unito ancora di più la minoranza parlamentare. Anche l’Anpi parteciperà alla manifestazione del 18 giugno contro il “clima di intimidazione in Parlamento”. Nel frattempo, nel partito di Renzi, si discute delle future alleanze e dell’idea di un centro equidistante, con esponenti come Luigi Marattin e Enrico Costa che esprimono il desiderio di non schierarsi né da una parte né dall’altra.