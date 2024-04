Romano Prodi critica duramente la decisione di Elly Schlein di candidarsi come capolista alle elezioni europee nelle circoscrizioni Centro e Isole. Prodi ritiene che chiedere il voto e poi non assumere effettivamente il ruolo di europarlamentare danneggi la democrazia. Questo giudizio severo non riguarda solo Schlein ma anche altri politici come Meloni e Tajani. Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle condivide questa critica, definendola una presa in giro verso i cittadini. Le parole di Prodi hanno causato tensioni durante una riunione della direzione del PD, già agitata per una proposta di Stefano Bonaccini di includere il nome della segretaria nel simbolo del partito per le elezioni europee. Questa proposta ha diviso sia la maggioranza del PD sia la minoranza guidata da Bonaccini, portando al rinvio della decisione.