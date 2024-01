Il fondatore di Neuralink, Elon Musk, ha dichiarato con entusiasmo che domenica scorsa è stato effettuato con successo il primo impianto di un chip Neuralink in un essere umano, e il paziente sta “riprendendo bene”. I risultati iniziali rivelano una promettente capacità di rilevare i picchi di attività neuronale, segnando un passo avanti significativo nella missione di Neuralink di rivoluzionare il cervello umano attraverso l’utilizzo di chip.

L’obiettivo degli impianti Neuralink è di fornire soluzioni innovative per problemi neurologici e lesioni traumatiche, consentendo la lettura delle onde cerebrali per comprendere e intervenire in queste condizioni. A maggio, l’azienda aveva annunciato l’approvazione della Food and Drug Administration per condurre i primi test su esseri umani, seguiti dal reclutamento dei volontari alla fine dello scorso anno.

Neuralink ha condotto ampi studi sugli impianti su animali, suscitando critiche da parte di attivisti che sostengono che l’azienda abbia violato i diritti degli animali e infranto l’Animal Welfare Act, la legge che regola il trattamento e gli esperimenti sugli animali. Tuttavia, la recente notizia sottolinea un passo significativo verso l’applicazione pratica di questa tecnologia rivoluzionaria nel migliorare la salute e la qualità della vita attraverso l’interazione avanzata con il cervello umano.