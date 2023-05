La procura di Roma ha acquisito degli atti messi a disposizione del Vaticano nell’ambito del procedimento già aperto a Piazzale Clodio riguardante la scomparsa di Emanuela Orlandi. Questo procedimento è stato avviato in seguito alla richiesta di informazioni avanzata dal Csm riguardo a un esposto presentato al consiglio dai familiari della ragazza scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, all’età di 15 anni. Si tratta di una storia segnata da indagini, supposizioni, depistaggi e un susseguirsi di speranze e delusioni. Tuttavia, la famiglia non si è mai arresa, ed è stata in prima linea suo fratello.

Pietro Orlandi ha commentato positivamente l’acquisizione degli atti dal Vaticano da parte della Procura di Roma, sottolineando che questa rappresenta la prima volta in cui vi è una collaborazione tra Santa Sede e magistratura ordinaria, una collaborazione che era stata negata in passato. Il suo auspicio è che ci sia una cooperazione leale tra la procura di Roma e il Vaticano nella ricerca della verità. L’avvocata di Pietro Orlandi, Laura Sgrò, ha espresso la sua soddisfazione per questa notizia, dichiarando che è ciò che la famiglia chiede da anni per ottenere la verità su Emanuela. Tuttavia, Sgrò ha precisato che la famiglia Orlandi non è ancora coinvolta in questa nuova fase di indagini che si apre sul caso, e che ha appreso la notizia attraverso i media.

La scomparsa di Emanuela Orlandi è un caso che ha suscitato grande interesse e dibattito in Italia per decenni. La sua misteriosa scomparsa nel 1983 ha generato numerose ipotesi e teorie, ma fino ad oggi la verità sulla sua sorte rimane sconosciuta. La collaborazione tra la procura di Roma e il Vaticano potrebbe rappresentare un nuovo sviluppo significativo nelle indagini e portare a una maggiore chiarezza su questo tragico caso. La famiglia Orlandi ha dimostrato una straordinaria determinazione nel cercare la verità per la loro amata Emanuela, e ora spera che questa collaborazione possa finalmente portare a una svolta nelle indagini e a una risposta che attendono da così tanto tempo.