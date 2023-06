Embrioni umani sintetici ottenuti attraverso la manipolazione delle cellule staminali rappresentano un progresso rivoluzionario che elimina la necessità di ovuli o spermatozoi. Questa importante scoperta è stata riportata in anteprima dal Guardian, basandosi sull’annuncio della biologa Magdalena Żernicka-Goetz dell’Università di Cambridge e del California Institute of Technology, durante il convegno annuale dell’International Society for Stem Cell Research a Boston. “Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule staminali embrionali”, ha dichiarato la ricercatrice durante l’incontro. Nel 2022, il suo team di ricerca aveva già ottenuto il primo embrione sintetico di topo con un cuore funzionante.

Le strutture sviluppate dalle cellule staminali, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, non presentano un cuore pulsante o le prime fasi di un cervello, ma includono cellule che normalmente costituirebbero la placenta, il sacco vitellino e l’embrione stesso. I dettagli completi di questa ultima ricerca condotta dal laboratorio congiunto Cambridge-Caltech devono ancora essere pubblicati su una rivista scientifica. Tuttavia, durante la conferenza, Żernicka-Goetz ha descritto la coltivazione di questi embrioni fino a uno stadio appena successivo ai 14 giorni di sviluppo di un embrione naturale.

Secondo gli scienziati, questi embrioni sintetici potrebbero rappresentare una finestra cruciale per lo studio delle malattie genetiche e delle cause biologiche degli aborti ricorrenti. Tuttavia, come sottolineato dal Guardian, questo lavoro solleva anche gravi questioni etiche, legali e legislative.