L’isola di Rodi sta affrontando un’importante emergenza incendi e le autorità italiane sono in stretto contatto con le autorità greche, la Protezione Civile e i cittadini italiani presenti sull’isola. La Protezione Civile greca ha organizzato centri di accoglienza e raccolta per aiutare i turisti a raggiungere l’aeroporto e i porti disponibili per le evacuazioni verso altre destinazioni.

In particolare, la località di Lindos, dove si temeva un possibile sviluppo di incendi, è stata al momento dichiarata sicura. Tuttavia, la circolazione sull’isola risulta congestionata a causa dell’emergenza in corso.

Per chi aveva programmato di viaggiare verso Rodi, si consiglia di prendere in considerazione una destinazione alternativa nelle vicinanze e di tenere conto delle difficoltà di trasporto sull’isola.

Molti dei turisti presenti sull’isola in questo momento sono clienti di Alpitour. L’azienda sta anticipando i rientri con diversi voli e fornisce assistenza tramite un numero dedicato.

Si invita tutti i cittadini italiani presenti a Rodi a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare l’app gratuita ‘Unità di Crisi’ per ricevere comodamente tutte le comunicazioni relative alla situazione di emergenza.

La situazione è in continua evoluzione, e le autorità italiane continuano a monitorare attentamente gli sviluppi e a fornire supporto ai connazionali in difficoltà. La collaborazione tra i due Paesi è fondamentale per affrontare questa crisi e garantire la sicurezza dei cittadini coinvolti.