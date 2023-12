Il sistema ospedaliero romano sta affrontando una grave emergenza, con il blocco delle ambulanze a seguito dell’incendio all’ospedale di Tivoli e l’aumento dei casi di pazienti Covid e influenzati. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha preso misure immediate per affrontare la situazione, annunciando un piano che coinvolge il settore privato per garantire assistenza in attesa del ripristino completo dell’ospedale di Tivoli.

L’ospedale di Tivoli, chiuso a seguito dell’incendio, dovrebbe tornare completamente operativo entro 4-6 mesi. Nel frattempo, per far fronte all’alta pressione sulle strutture ospedaliere, è stato attuato un piano per dislocare i pazienti in strutture private limitrofe. Rocca ha evidenziato che ospedali come Pertini, Tor Vergata, Casilino, Policlinico universitario Umberto I e Madre Giuseppina Vannini stanno affrontando una pressione significativa.

La giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che prevede un investimento di oltre 10 milioni di euro per l’acquisto di 178 posti letto da strutture private accreditate, assicurando una risposta temporanea all’emergenza. I posti letto saranno distribuiti tra diverse strutture, tra cui San Feliciano, Villa Tiberia, Villa Betania, Istituto dermopatico dell’Immacolata, Clinica Latina – Istituto di Neuroscienze, Clinica Guarnieri, Clinica Fabia Mater, Nuova Itor, Villa Fulvia, Clinica Madonna delle Grazie di Velletri, San Raffaele Montecompatri e l’ospedale Regina Apostolorum di Albano.

Il presidente Rocca ha spiegato che questo progetto sperimentale mira a gestire temporaneamente il sovraffollamento nei pronto soccorso degli ospedali del Lazio. Ha fatto riferimento a un progetto simile già implementato nella Asl di Latina, che ha portato a una significativa riduzione delle ambulanze bloccate e dei tempi di attesa, dimostrando l’efficacia di tali iniziative nel migliorare l’efficienza del sistema sanitario.