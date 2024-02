Mentre si attendono le piogge previste nei prossimi giorni, l’allarme smog continua a scuotere il Nord Italia, con particolare attenzione rivolta alla Lombardia e alla vasta area della pianura Padana.

Di fronte a questa situazione critica, la Lombardia ha avanzato una richiesta per l’istituzione di una cabina che affronti il problema dell’inquinamento nella Pianura Padana.

Le polemiche sulla qualità dell’aria a Milano hanno persino portato le polveri sottili in tribunale a Torino, dove due ex sindaci e un ex governatore sono stati citati in giudizio per non aver preso misure sufficienti per migliorare la qualità dell’aria. L’emergenza smog ha raggiunto persino i palcoscenici televisivi, con una satira amara di Fiorello su ‘VivaRai2′, che ha ironizzato sulla situazione milanese definendola ironicamente “Smog Week”, coincidendo con l’inizio della Fashion Week.

A Torino, l’emergenza dell’aria irrespirabile ha assunto un tono giudiziario, con gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e l’ex governatore della Regione Sergio Chiamparino citati direttamente in giudizio per il reato di inquinamento ambientale. Secondo i dati di Arpa, nel 58% dei giorni nell’ultimo mese a Torino l’aria è stata considerata irrespirabile, con alti livelli di micropolveri, dimensioni uguali o inferiori a 2,5 micron, che superano i limiti consentiti, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di interventi immediati.