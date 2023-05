La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha effettuato un sopralluogo nelle zone colpite dalle alluvioni. Dopo una conferenza stampa tenuta insieme alla premier Giorgia Meloni presso l’aeroporto di Bologna, von der Leyen si è trasferita in elicottero in Romagna, accompagnata dal presidente Stefano Bonaccini, dal ministro Raffaele Fitto e dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Successivamente, si è recata in auto lungo le sponde del fiume nella zona di San Rocco, dove la settimana scorsa si sono verificati allagamenti che hanno colpito diverse abitazioni. In questi giorni, numerosi giovani volontari hanno lavorato per pulire il fango accumulato. Successivamente, von der Leyen si è diretta in piazza del Popolo per incontrare il sindaco Enzo Lattuca e i cittadini locali.

Durante la conferenza stampa a Bologna, la premier Giorgia Meloni ha ringraziato la presidente von der Leyen per aver deciso di visitare l’Emilia-Romagna al fine di comprendere la situazione che la regione e l’intero paese stanno affrontando. Meloni ha affermato che il sostegno dell’Unione Europea può essere molto importante in questa fase e ha annunciato che, nelle prossime settimane, verrà presentata una richiesta di attivazione del fondo di solidarietà per affrontare i danni causati dall’alluvione. Ha inoltre sottolineato l’importanza di prestare attenzione alla regione e agli altri fondi disponibili, compresi i fondi di coesione e l’agricoltura.

Durante il sopralluogo, la presidente von der Leyen ha espresso il suo apprezzamento per la reazione delle persone colpite dall’alluvione, sottolineando l’orgoglio e la determinazione della popolazione nel rimboccarsi le maniche per affrontare l’emergenza. Ha inoltre affermato che l’Europa è al fianco dell’Italia e ha evidenziato l’attivazione del meccanismo di protezione civile e l’aiuto già offerto da alcuni Stati membri. Von der Leyen ha elogiato anche l’impegno dei volontari, definiti “angeli del fango”.

La presidente della Commissione UE ha sottolineato l’approccio strutturato dell’Unione Europea nei confronti dell’emergenza e ha menzionato il fondo di coesione e le risorse disponibili nel quadro del piano Next Generation EU. Ha inoltre annunciato l’attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo e ha espresso la sua vicinanza all’Emilia-Romagna e alle comunità colpite dall’alluvione.

Al termine della visita, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha ringraziato la presidente Meloni e von der Leyen per la loro presenza e il loro impegno. Ha sottolineato l’importanza del sostegno dell’Europa e l’attivazione delle risorse per affrontare l’emergenza.