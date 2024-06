VITERBO – “La Asl di Viterbo ha raggiunto un altro ambizioso traguardo, con l’esecuzione presso l’ospedale di Belcolle delle prime due procedure “EndoFav”, ovvero un sistema che consente di creare delle fistole per dialisi senza bisturi e dunque senza il ricorso alla chirurgia tradizionale. Una metodologia innovativa, attuata e realizzata con successo su pazienti in dialisi, e dunque particolarmente fragili grazie alla professionalità dei medici che a vario titolo hanno lavorato ad organizzare ed eseguire l’intervento, coordinati dal direttore ff dell’ unità di Nefrologia e Dialisi dell’ Asl Stefano Costantini. Con l’attivazione di questa nuova procedura di alta specializzazione la sanità viterbese raggiunge un altro importante risultato in termini di qualità ed efficienza, frutto della strategia vincente messa in campo dal commissario straordinario Egisto Bianconi, con investimenti concreti sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e sulle professionalità interne all’ Azienda adeguatamente valorizzate e sostenute. A lui e ai suoi collaboratori i complimenti per il conseguimento di questo nuovo obiettivo che offre soluzioni di cura sempre più innovative, efficaci e sicure, superando le tecniche invasive della chirurgia tradizionale e un grazie per aver consentito alla nostra sanità di raggiungere ancora una volta livelli d’eccellenza così ambiziosi”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.