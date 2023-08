Ricercatore presso il nostro Istituto dal 1989, il dr. Enrico Girardi è stato nominato dal Ministro della Salute, dr. Orazio Schillaci, Direttore Scientifico dell’INMI “Lazzaro Spallanzani” – IRCCS.

“Sono onorato. Penso che la nomina di un ricercatore interno sia un riconoscimento per il contributo dato dall’Istituto alla ricerca per le malattie infettive e negli ultimi anni, in particolare, sulla pandemia da COVID-19.

Seppur in una nuova veste, continuerò a lavorare per lo sviluppo della ricerca nel nostro Istituto con lo stesso entusiasmo e passione che mi ha sempre sostenuto come ricercatore qui allo Spallanzani sin dal 1989.

L’Istituto potenzierà la sua attività per il contrasto dei rischi epidemici e si impegnerà sui temi principali nel campo delle malattie infettive come la resistenza agli antimicrobici e lo sviluppo di nuovi strumenti per arrivare all’eliminazione nel nostro Paese di patologie come le epatiti virali, la tubercolosi, l’infezione da HIV”.

Dr. Enrico Girardi